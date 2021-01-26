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الحبس ستة اشهر لمدانين بتهديد اطباء

بغداد / إعلام القضاء

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة  استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالحبس لمدة ستة اشهر لمدانين اثنين عن جريمة تهديد اطباء وابتزازهم مقابل مبالغ مالية نظير عدم التعرض لحياتهم.
وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المدانين قاموا بتهديد طبيب جراح في منطقة الكرادة ،فضلا عن تهديد طبيب اخصائي للاطفال في منطقة الحارثية ومساومتهم وابتزازهم بدفع مبالغ مالية مقابل عدم التعرض لحياتهم”.
وأضاف أن “المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهما وفقا لاحكام المادة الرابعة 430 / 1 من قانون العقوبات العراقي”.

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