الخدمات النيابية: لا مشاريع جديدة خلال 2021

اكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني، أن اللجوء الى القطاع الخاص سيسهم بتوفير فرص عمل كثيرة للشباب.

وقال السهلاني إن “ما يتعلق بالتخصيصات الخاصة بوزارة البلديات والاعمار فأن هناك مبلغ تريليون و250 مليار دينار مخصص الى الوزارة”. وأضاف ان “هذه الأموال ستخصص لإنجاز المشاريع المتلكئة او غير المنجزة والتي هي مئات المشاريع”، مؤكدا “عدم فتح مشاريع جديدة الا للضرورة القصوى واعطاء نسبة معينة لانشاء المشاريع الاستثنائية في الظروف الطارئة”. واضاف السهلاني انه “من خلال قراءتنا للوضع الخدمي في عموم العراق اعتقد ان قضية تقديم الخدمات الى المواطن تحتاج الى جهد نوعي نوعا ما لاستقطاب القطاع الخاص، وعدم الاعتماد مطلقا على دوائر الدولة والقطاعات الوزارية في تقديم الخدمات”. واكد رئيس الخدمات النيابية أن “اللجوء الى القطاع الخاص يسهم في توفير فرص عمل كثيرة للشباب”.