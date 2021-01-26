الكاظمي من رفض وساطات النائب الكلابي لتعيينه بمنصب معاون رئيس جهاز الامن الوطني.

مصدر مقّرب من الكاظمي: رئيس الحكومة هو الذي رفض وساطات النائب الكلابي لتعيينه بمنصب معاون رئيس جهاز الامن الوطني.

قال مصدر مقرّب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ‏الثلاثاء‏، 26‏ كانون الثاني‏، 2021 ان رئيس الحكومة لم يرشّح النائب يوسف الكلابي، لمنصب معاون رئيس جهاز الامن الوطني.

وكشف المصدر عن ان الكلابي هو الذي رشّح نفسه، وانه توسّط لدى عدة أطراف لإقناع رئيس الحكومة بالموافقة على ترشيحه، لكن الكاظمي رفض ذلك.

وتابع المصدر: حين تأكد الكلابي ان الفرصة انعدمت، أصدر بيانا مخالفا لتفاصيل ما حدث، وموهِما الجمهور بانه زاهد في المنصب.

وكانت مصادر تحدثت، الجمعة الماضي، عن تعيين يوسف الكلابي، معاونا لرئيس جهاز الامن الوطني.

وكان الكلابي قد قال الاحد الماضي أن الحوار مع رئيس مجلس الوزراء حول الترشيح، لم يرتقي إلى اتفاق.

وقال الكلابي في بيان، انه سيبقى في مجلس النواب.

وأجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سلسلة تغييرات في صفوف الأجهزة الأمنية والاستخبارية على خلفية الهجوم الانتحاري الذي وقع في ساحة الطيران وسط بغداد.