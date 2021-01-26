الى الاخ الزميل سعد البزاز ؟؟مدير مكاتب قنوات الشرقية .. ماهكذا تقيم الأمور والإستهزاء بعقولنا ؟ وهذا ليس قدر المحافظات المحررة للتو ( الغربية ) ارجوك

د . خالد القره غولي :

أخي العزيز أبو الطيب : المحترم .. أنا وأنت نتفقُ إلى الأبد أنَّ هذه الدولة بحكومتها وسلطاتها لم تتمكن من النجاح ولو جزئياً في إدارة العراق وبخاصة في الأزمات ! بات من الواضح جدا ظهور بعض نتائج العمل الإرهابي الجبان في منطقة ( الباب الشرقي ) وسقوط عشرات الشهداء الأبرياء العزل من جميع أطياف ومكونات الشعب الأنباري العراقي الصابر .. حادث هذا الانفجار أثار مئات الأسئلة ودفع الناس للبحث عن الغموض الذي رافق الحادث وما جرى بعده بساعات .. انفجار ( ساحة الطيران ) وسط العاصمة العراقية بغداد الخالدة والتصريحات الفوضوية العبثية للبعض من المسؤولين العراقيين وظهور نفس الرؤوس التي ساهمت بتوسيع دائرة الخلاف والتناحر على شاشات التلفزة وخصوصاً ضيوف قنوات البزاز والتلويح ما بين السطور عن هوية من نفذ هذا العمل الانتحاري الجبان والكلام موجه بصورة أو اخرى الى المناطق المحررة القصد المحافظات الغربية !؟ لأن طوائف الشعب العراقي كما تحسبه جيدا وكما تتوقع خطأ .. لأمر واضح جدا فمن نفذ الإنفجار أراد تحقيق هدفين الأول إعادة تسليط الضوء على الفصائل المسلحة غير الرسمية والثاني وهو الخطير جدا إيقاف عجلة الإنتصارات التي حققها الجيش والإلتفات إلى صراعات بين الكتل والأحزاب الحاكمة داخل العاصمة بغداد وباقي محافظات العراق ما يبعدها كثيرا عن ساحة النزال الحقيقي وهو ما تريد أن تحققه الدول المجاورة مهما كلفها الأمر..