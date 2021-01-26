تركيا: 137 وفاة و5642 إصابة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 137 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة الكلية إلى 25.210.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني، إنها سجلت خلال اليوم الماضي 5.642 إصابة جديدة بـ «كورونا» على مستوى البلاد، لتبلغ حصيلة الإصابات منذ ظهور الوباء 2.435.247 حالة.

وأوضحت أنها سجلت خلال اليوم الماضي 671 حالة ظهرت عليها أعراض الإصابة بالفيروس وخضعت للعلاج.

وذكر البيان أن حالات الشفاء بلغت 2.314.403 حالة بعد تعافي 6.682 حالة جديدة.

وبينت الوزارة أنها أجرت 151.109 فحص «كورونا» خلال اليوم الماضي، لتبلغ الحصيلة 28.648.193.

وقالت إن نسبة المصابين الذين يعانون من متلازمة ‹ذات الرئة› بلغت 4.7%، فيما بلغ عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة 1.808.

وحتى ساعة إعداد الخبر، بلغ عدد مصابي «كورونا» حول العالم 100,139,404 توفي منهم 2,145,545 فيما تعافى 72,076,108.