خبير اقتصادي : ٧ ملايين عراقي يعيشون في العشوائيات.. معظمهم في بغداد

أكد الخبير الاقتصادي حيدر عبد الله ، الاحد ، ان عدد المواطنين الذين يعيشون في العشوائيات في العراق يقدر بأكثر من ٧ ملايين مواطن ، مشيراً الى انه في اخر إحصائية لوزارة التخطيط في عام ٢٠١٦ كان عددهم ٣ ملايين ونصف.

وأوضح عبد الله ان “معظم ساكني العشوائيات يسكنون في العاصمة بغداد وغالبية هؤلاء يسكنون الأراضي التي تعد زراعية (طابو زراعي) وهنا الدولة يمكنها تحويل جنس الأرض الى ارض سكنية وتحويلها بشكل رسمي باسم المواطنين ” ، مشيراً الى انه ” ستكون لهذه الخطوة فوائد امنية واقتصادية كبيرة”.

مبيناً بان “المناطق العشوائية مختلفة ومنتشرة بمناطق كثيرة وبالتالي يجب ان تُقيّم كل منطقة لوحدها وان لا يصدر حكم شامل وعام على الجميع لكون كل منطقة لها خصوصية ومعطيات خاصة بها لكي لا يقع الظلم على ساكنيها”.

وبحسب مصادر في مفوضية حقوق الانسان ، هناك في بغداد وحدها أكثر من ألف موقع للعشوائيات وبذلك تتصدر قائمة المحافظات تليها البصرة حيث يوجد 700 موقع فيما تأتي بعدهما محافظتا النجف وكربلاء بواقع 98 موقعاً .

وكان البنك الدولي، قد دعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ حزمة محفزات مالية عاجلة وإصلاحات اقتصادية لمساعدة الفقراء والفئات الأشد هشاشة في العراق، محذرا من بروز تحديات اقتصادية جسيمة، في ظل أزمتي كورونا وانهيار أسعار النفط.