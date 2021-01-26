عالية نصيف تدعو وزير الداخلية إلى تثبيت منتسبي حراسات امانة بغداد العاملين بصفة عقود fbs على الملاك الدائم

دعت النائبة عالية نصيف وزير الداخلية إلى تثبيت منتسبي حراسات امانة بغداد العاملين بصفة عقود fbs على الملاك الدائم أسوة بأقرانهم من عناصر حماية المنشآت، مبينة أن غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود ويعتمدون في معيشتهم على وظيفتهم فقط .

وقالت في بيان اليوم :” ان منتسبي حراسات امانة بغداد العاملين بصفة عقود fbs والبالغ عددهم بحدود 1200 منتسب مضى على تعيينهم اكثر من 13 سنة ولم يتم شمولهم بالتثبيت على الملاك الدائم لوزارة الداخلية في عام 2011 اسوة بأقرانهم من عناصر حماية المنشآت، وغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود ويعيلون عوائلهم وليس لديهم مورد رزق آخر “.

وأضافت :” نأمل من السيد وزير الداخلية أن يشملهم بعطفه الأبوي ويوعز بتثبيتهم على الملاك الدائم مع شمولهم بموازنة عام 2021 ، علماً بأن هناك موافقة من قبل رئاسة الوزراء بتثبيتهم منذ عام 2014 لكن وزارة الداخلية كانت تعتذر عن التنفيذ بسبب التخصيصات المالية “.