10 قتلى وجرحى في حصيلة أولية بإنفجار في گرى سبي

وقع انفجار كبير، صباح اليوم الثلاثاء، وسط مدينة گرى سبي(تل أبيض)، في غربي كوردستان(كوردستان سوريا)، ما أسفر عن وقوع 10 قتلى وجرحى ، في حصيلة أولية .

وقالت مصادر محلية من المدينة : إن ” انفجارا كبيرا وقع في سوق مدينة گرى سبي بالقرب من دوار البلدية”، مضيفاً ” أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية ، حيث أسعف الجرحى إلى المشافي التركية لتلقي العلاج”.

ورجحت تلك المصادر أن يكون الانفجار عبارة عن عبوة ناسفة مزروعة في سوق المدينة، وتم تفجيرها عن بعد.

ولم تتبن أية جهة مسؤولية الانفجار حتى اللحظة.