المصرف العراقي للتجارة يبادر بحملة للتبرع بالدم

في سبيل دعم الجهود الوطنية في مواجهة الجائحة

الإمارات العربية المتحدة، دبي 27 يناير 2021: نفذ المصرف العراقي للتجارة حملة للتبرع بالدم لموظفي الإدارة العامة بالتنسيق مع المركز الوطني لنقل الدم، احدى تشكيلات وزارة الصحة العراقية، وذلك ضمن الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة الجائحة وآثارها الصحية على المجتمع العراقي.

وأكد الدكتور “سالم جواد الجلبي” رئيس المصرف ورئيس مجلس الإدارة، على الدور الهام لهذه المبادرات لحياة وصحة المواطنين، بقوله: ” تأتي المبادرة التزاماً منا بدورنا الوطني تجاه شعبنا وسلامته ودعماً لجهود كافة الأبطال من العاملين في جميع القطاعات في مواجهة الجائحة ليستمروا بالعطاء ومساعدتهم في أداء مهامهم النبيلة، حيث بادرنا بهذه الحملة لتقديم يد العون من خلال تبرعنا بالدم للمركز الوطني لنقل الدم، ليقوم بدوره بتوزيعه على المستشفيات التي هي بحاجه لهذه التبرعات”.

وأضاف الجلبي: ” مبادرة كهذه ليست بجديدة على المصرف العراقي للتجارة، فقد بادرنا العام الماضي بتنظيم حملة مماثلة للتبرع بالدم، وايضاً تبرع المصرف مبلغ (5) خمسة ملايين دولار امريكي العام الماضي كمساهمة طارئة لوزارة الصحة العراقية لمواجهة الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-19) ونتطلع إلى تقديم المزيد من المبادرات والحملات في سبيل الانتقال بنجاح لمرحلة ما بعد الجائحة”.

من الجدير بالذكر أن المصرف العراقي للتجارة قدم مجموعة من المبادرات الاجتماعية للقطاعات الصحية والتعليمية والخدمية، بالإضافة إلى حملات لدعم دور الأيتام وغيرها من القطاعات الاجتماعية الأساسية، ودعا المصرف العراقي للتجارة في بيانه إلى توحيد كافة جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد في دعم الجهود الحكومية للمساهمة بدور فعال لحماية المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية.