تمجيداً لبطولات المقاتلات الكورديات .. شركة أمريكية بصدد انتاج فيلم يحمل عنوان “بنات كوباني”

من المقرر ان تنتج شركة “HiddenLight” المملوكة لهيلاري كلينتون وابنتها تشيلسي، فيلم “بنات كوباني” الذي يجري أحداثه حول نضال المقاتلات الكورديات ضد داعش.

وحصلت شركة “HiddenLight” الخاصة بهيلاري كلينتون وابنتها تشيلسي، على حقوق انتاج فيلم أميركي والمستوحى من كتاب “بنات كوباني” للكاتبة الأميركية جيل ليمون.

وقال موقع قناة “سي إن إن” الأميركي، إن رواية “بنات كوباني” قصة حقيقية لجيش من النساء ساعد في طرد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من شمال شرقي سوريا، وركزت على دورهنَّ في معارك كوباني الشهيرة التي باتت تُعرف عالمياً.

ويستند الكتاب على عشرات المقابلات التي أجرتها الكاتبة ليمون مع المقاتلات الكورديات اللواتي قمن بمقاتلة وهزيمة تنظيم “داعش” في شمال شرق سوريا.

ومن المقرر أن ينشر كتاب “جيل ليمون” رسمياً في السادس عشر من شباط/فبراير المقبل، حيث سيبدأ انتاج المسلسل والعمل عليه.

وقال موقع “هوليود ريبورتر” الذي ينشر أخر أخبار هوليود، أن “قصة الكتاب تشرح قوة المقاتلات الكورديات وفكرة اشراكهم في القتال، التي تعبّر عن المساواة بين الجنسين في أحد مناطق الشرق الأوسط”.