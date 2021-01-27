خروج ريال مدريد يدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل زيدان.. وبدء البحث عن بديل

دقت هزيمة ريـال مدريد من ألكورونا، ناقوس الخطر بشأن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان في النادي الملكي، بعدما ودع كأس ملك إسبانيا من دور الـ32.

ريـال مدريد خسر أمس الأربعاء، بهدفين مقابل هدف، أمام فريق ألكويانو الذي ينشط في الدرجة الثالثة الإسبانية، وودع كأس ملك إسبانيا.

يمر زين الدين زيدان بموسم صعب ومستوى سيئ، وأصبح على حافة الهاوية بسبب النتائج السيئة مؤخرًا، وتحديدًا الخروج من بطولتين في أقل من أسبوع.

ريـال مدريد خسر من بلباو في السوبر وودع البطولة، وكرر الأمر ذاته بعد أقل من أسبوع ضد ألكويانو، الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإسبانية.

صحيفة “آس” الإسبانية، أكدت بأن كل هذه الأمور تجعل مستقبل زيدان مع ريال مدريد غير مضمون، خاصة وأن هذا الموسم الفريق غير مستقر من ناحية النتائج أو المستوى والأداء في الملعب.

عدد كبير من جماهير ريـال مدريد مُحبطة من زيدان، ومنهم من أعرب عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب النتائج، وأنما لاعتماده على عدد كبير من اللاعبين دون الحصول على نتيجة.

أكثر من 100 مليون تم إنفاقها على يوفيتش وميليتاو، الأول رحل معارًا والثاني لا يلعب أساسيًا، بالإضافة لـ أوديجارد الذي يطالب بالرحيل بسبب عدم المشاركة.

يوم السبت المقبل، ريـال مدريد أمامه مواجهة قوية في فيتوريا أمام ألافيس، الفريق الذي فاز على الملكي في مدريد بالدور الأول، وستكون هي الفرصة الأخيرة لـ زيدان.

مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا ستنطلق بعد أقل من شهر، وهو الأمر الذي سيجعل ريـال مدريد يبحث عن بديل لزيدان وسط مراقبة فلورنتينو بيريز عن كثب.