رداً على نفي أمن PYD اعتقال ناشط اعلامي في قامشلو .. مسؤول كوردي : خطفوه في وضح النهار

في رد على نفي قوات الآسايش التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي في غرب كوردستان (كوردستان سوريا) اعتقالها الناشط الإعلامي الكوردي فنر محمود تمي في مدينة قامشلو ، أكد إبراهيم برو عضو العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكوردي المعارض في سوريا ENKS ، أن مسلحي PYD هم من اختطفوا الناشط الإعلامي فنر محمود وكذلك جهاد عليكو ونظام الدين عليكو، أمام أنظار الناس وفي وضح النهار.

وقال إبراهيم برو في تصريح لـ(باسنيوز) إن ” اختطاف الناشط الإعلامي فنر محمود وكذلك الاستاذان جهاد ونظام الدين عليكو من قبل مسلحي ما يسمى بالإدارة الذاتية أمام انظار الناس وفي وضح النهار، لا يُبقي مجالاً للشك بان هذه المنظومة التي تمتلك عدة مسميات استخباراتية ، تمارس الترهيب الممنهج بحق النشطاء الكورد، وخاصة اعضاء ومؤيدي المجلس الوطني الكوردي”.