عالية نصيف تطالب وزير الداخلية بوقف تجاوزات وفساد مسؤول كبير في الوزارة

دعت النائبة عالية نصيف السيد وزير الداخلية المشهود له بالنزاهة والحرص والمهنية في عمله، الى وقف تجاوزات مسؤول كبير في الوزارة يقوم ببيع المناصب في قواطع النجدة والمرور ومراكز الشرطة ودوائر تابعة له اداريا وفنيا ويستغل نفوذه لتحقيق مصالح خاصة بعيدا عن الواجب ولايحترم شروط عمله المهني ويتسبب بفساد وتعطيل والإساءة لدور وزارة الداخلية التي هي في المقدمة من المواجهة مع الارهاب والفساد والتجاوز على القانون.

وشددت نصيف في بيان اليوم، على ” ضرورة قيام وزير الداخلية بإقالة هذا المسؤول ” ، معبرة عن أسفها بسبب ” إقالة ضباط كبار مخلصين بينما يبقى البعض من الفاسدين في مناصبهم ونحن احوج ما نكون الى الملتزمين بروح الواجب والمسؤولية والالتزام والحرص والاخلاص “.