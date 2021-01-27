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عضو لجنة نيابية: البرلمان سيُبقي على استقطاع رواتب 4 فئات

أكد عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي، حازم الخالدي، اليوم الأربعاء، إن مجلس النواب سيبقي على استقطاع رواتب أربع فئات، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة 2021.

وقال الخالدي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب واللجان المعنية بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2021 سيبقيان على استقطاع رواتب الرئاسات والنواب والوزراء والدرجات الخاصة العليا، لكن لن نصوت على اي استقطاع من رواتب الموظفين”.

وأضاف أن “الدرجات الوظيفية في الموازنة العامة خصصت وفق تعويضات رواتب الموظفين من الحذف والاستحداث، التي يفترض أن تزيد على 250 ألف درجة وظيفية”، مبيناً أن “تبويب تلك الدرجات من قبل الحكومة ينبغي ان يتم وفق المسار القانوني، وهو اما تثبيت ذوي العقود السابقة على الملاك الدائم او ايكال تصنيف وتوزيع الوظائف الى مجلس الخدمة الاتحادي وفق القوانين النافذة”.

وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها قررت إلغاء مادة الاستقطاع من رواتب الموظفين بالموازنة، مبينةً أن الرأي المطروح حالياً هو إدراج مادة بديلة لتفعيل قانون الضريبة 113 لسنة 1982.

 

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