قائمة يوفنتوس لمباراة نابولي في السوبر الإيطالي.. استدعاء رونالدو و5 غيابات

أعلن المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس، قائمة فريقه المُستدعاة رسميًا، لخوض مباراة نابولي في السوبر الإيطالي.

يوفنتوس يواجه نابولي، اليوم الأربعاء، على ملعب “تريكولوري”، بمدينة ريدجو إميليا، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت “أربيل”.

قائمة السيدة العجوز، شهدت 5 غيابات بسبب الإصابة وهم دي ليخت، أليكس ساندرو، باولو ديبالا، خوان كوادرادو وميريح ديميرال.

قائمة يوفنتوس لمباراة نابولي:

حراسة المرمى: بوفون، تشيزني، بينسوليو.

خط الدفاع: كيلليني، دي باردو، بونوتشي، دراجوشين، فرابوتا، دانيلو.

خط الوسط: آرثر، رامزي، ماكيني، كيزا، رابيو، بنتانكور، بيرنارديسكي، فاجيولي، كولوسيفسكي، رانوكيا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ألفارو موراتا.