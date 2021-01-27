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ليستر سيتي يتصدر الدوري الإنكليزي مؤقتًا بثنائية أمام تشيلسي

تعرض تشيلسي للهزيمة مساء أمس الثلاثاء أمام ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتلاقى الفريقان في ملعب كينج باور، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر، حيث خسر تشيلسي بهدفين دون رد.

الهدف الأول لـ ليستر سيتي جاء في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول عن طريق ويلفريد نديدي.

وفي الدقيقة 41 أحرز جيمس ماديسون الهدف الثاني لكتيبة بريندان رودجرز.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند 29 نقطة في المركز الثامن، بينما ارتفع ليستر سيتي إلى 38 نقطة في المركز الأول مؤقتًا.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع خصمه فولهام مساء اليوم، وفي حال فوزه سيصعد مرة أخرى إلى الصدارة، حيث يمتلك حاليًا 37 نقطة.

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