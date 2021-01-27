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مبابي يتخذ قرارًا بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي الفرنسي كيليان مبابي، قرر تأجيل حسم مستقبله مع باريس سان جيرمان، حتى حزيران/ يونيو المقبل.

كيليان مبابي ينتهي عقده في يونيو 2021، ويعتبر هدفًا لـ ريـال مدريد الإسباني، وكذلك ليفربول الإنكليزي.

برنامج “شيرنجويتو” الإسباني، أكد بأن كيليان مبابي قرر تأجيل حسم مستقبله مع باريس سان جيرمان حتى الصيف المقبل.

ويريد مبابي الانتظار حتى اتخاذ قراره، لمعرفة ما ستذهب له الأمور في باريس سان جيرمان، لتقرير مصيره مع النادي الفرنسي.

مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 من موناكو الفرنسي، وسجل 104 هدف وصنع 58، خلال 146 مباراة بمختلف المسابقات.

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