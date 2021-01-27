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نائب محافظ نينوى يدعو لأستكمال تطبيق بنود اتفاق شنگال

دعا النائب الأول لمحافظ نينوى سيروان روژبياني ، اليوم الثلاثاء ، إلى ضرورة استكمال تطبيق بنود الاتفاقية المشتركة بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية العراقية لتطبيع الأوضاع بالكامل في قضاء شنگال (سنجار) .

روژبياني قال في بيان ، انه نقل مطالب شيوخ ووجهاء وممثلي مكونات قضاء شنگال ، الى د.كاظم السهلاني رئيس الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات والتابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بغدادبضرورة تطبيق كامل بنود اتفاق شنگال  .

مضيفاً ، ان  ” د.كاظم السهلاني وعدنا بايصال  مطالب الشيوخ والوجهاء الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي “.

كما أوضح روژبياني بانه” تم التطرق الى الاوضاع العامة في نينوى و ضرورة زيادة التخصيصات المالية ضمن الموازنة الاتحادية للارتقاء بواقعها نحو الأفضل. ”

وكانت كل من أربيل وبغداد اعلنتا في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن اتفاق “تأريخي” بخصوص إعادة تطبيع الأوضاع في شنگال على المستويين الإداري والأمني، يمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، و إخراج كل الفصائل والقوات الدخيلة من المدينة .

 

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