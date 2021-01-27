هل يتخلص فلورنتينو بيريز من هازارد بعد تراجع مستواه مع ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية، موقف رجل الأعمال الإسباني، فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة نادي ريـال مدريد، من بيع الدولي البلجيكي، إيدين هازارد، جناح الفريق، في نافذة الانتقالات الصيفية.

هازارد انضم إلى ريـال مدريد في صيف عام 2019، قادمًا من تشيلسي مقابل ما يقرب من 120 مليون يورو.

ومُنذ الانتقال إلى النادي الملكي، هازارد لم يُقدم شيئًا يُذكر، حيث بالكاد خاض بعض المُباريات، إذ لعب 32 مُباراة بمُختلف المُسابقات، وسجّل ثلاثة أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وبحسب صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن بيريز لا يزال يثق في هازارد وقدراته، على الرغم من تراجع أدائه.

وأوضحت الصحيفة أنّ بيريز لا يفكر في بيع هازارد، ويعتقد أنّ إيدين لا يزال قادرًا على الظهور بشكل مميز، كما ظهر مع تشيلسي.

هازارد هذا الموسم مع ريـال مدريد، خاض 9 مباريات، بواقع 6 في الليغا وثلاث لقاءات في دوري أبطال أوروبا، وسجّل هدفين.