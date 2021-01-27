113 نائباً يطالبون بتخفيض قيمة الدولار إلى 1300 دينار

طالب 113 نائبا في البرلمان بتخفيض سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار، بعدما اعتمد البنك المركزي 1450 دينارا.

ووفقا لوثائق موقعة من قبل النائب عمار طعمة، ووافق عليها 113 نائبا، أنهم قدموا تعديلات على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، تتضمن تخفيض اجمالي الانفاق الى 90 تريليون دينار، والنفقات التشغيلية تكون 82 تريليون دينار، والاستثمارية 8 تريليونات من الدنانير. الوثائق تضمنت تخفيض سعر الصرف الى 1300 دينار لكل دولار واحد.

النواب طالبوا بإلغاء الفقرة اولا من المادة 11 التي تحتسب مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة من 2014 الى 2019.

وطالبوا أيضا بتعديل الفقرة ثانيا-أ من المادة 11 لتكون (يلتزم الاقليم بتسليم 460 الف برميل يوميا الى شركة سومو، وفي حالة زيادة انتاجه، يلتزم بتسليمه ايضا الى الشركة).

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، قد أعلن، اعتماد سعر جديد للدينار العراقي، أمام الدولار، بواقع 1450 ديناراً مقابل كل دولار.

وأشار علاوي إلى أن وزارته ترفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً بالنسبة إلى الدولار المبيع إلى البنك المركزي العراقي، مبيناً أن موازنة العام المقبل ستكون إصلاحية.

ولفت إلى أن البنك المركزي سيضيف هامشاً إلى السعر المحدد، موضحاً في حديث للصحافيين أن الهامش الذي سيضيفه البنك المركزي لن يكون كبيراً، وقد يصل إلى 1490 ديناراً للدولار الواحد.