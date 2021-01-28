الأنواء الجوية: طقس ممطر فـي الأيام الثلاثة المقبلة

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لليوم الخميس، والأيام الثلاثة المقبلة في البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن “طقس اليوم الخميس سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار خفيفة متفرقة في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وغائم ممطر في المنطقة الشمالية فضلا عن الانخفاض في درجات الحرارة، اما في المنطقة الجنوبية يكون الطقس صحوا الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

وأضاف البيان أن “طقس يوم غد الجمعة سيكون غائما جزئيا الى غائم في عموم البلاد مع تساقط امطار متفرقة في الوسط والشمال، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

واشار الى أن “طقس السبت المقبل غائم جزئيا وأحيانا غائم، في عموم البلاد مع زخات مطر تكون رعدية احيانا خاصة فوق المرتفعات الجبلية في الشمال، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا”.

وتابع البيان، أن “طقس الاحد المقبل صحو الى غائم جزئيا في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، اما في المنطقة الشمالية يكون الطقس غائما ممطرا ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، بينما في الجنوب سيكون صحوا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا أيضا”.