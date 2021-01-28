التخطيط تبدأ بتنفيذ المشروع الأكبر لأحياء مدينة الصدر الذي وجّه به الكاظمي

أعلنت وزارة التخطيط، الخميس، 28 كانون الثاني، 2021، عن مشروع كبير في أطراف بغداد سيُحدِث نقلة حضارية، مشيرة الى ان اولى خطوات العمل بمشروع قطار بغداد المعلق ستبدأ في شهر نيسان من السنة القادمة، والذي سيصل إلى بسماية بعد توسيعه، بعد ان وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في ‏الأول من 28‏ كانون الثاني‏، 021 بتشكيل لجنة تتولى وضع الخطط لتطوير مدينة الصدر انطلاقاً من توجه الحكومة العراقية للاهتمام بالواقع الخدمي والسكني للمدن في أنحاء العراق كافة، واستناداً لما جاء بخطة تحسين الواقع المعيشي والسكني للمواطنين، وتأهيل البنى التحتية.

ووجه الكاظمي اللجنة بالاستعانة بالدوائر والمؤسسات الحكومية، لتوفير الدعم والإسناد في المجالات التي تحتاجها لإنجاز مهامها. ومنح الكاظمي، اللجنة صلاحية الاستعانة بالشركات والمكاتب الاستشارية ذات الاختصاص، للإفادة منها في وضع المخططات والتصاميم والرؤى الملائمة للمشروع .

وقال وكيل وزير التخطيط ماهر حماد في تصريح صحفي، إن وزارة التخطيط هي جزء من اللجنة الرئيسة لإعادة رسم الهياكل الحضرية لمدينة بغداد ، مبيناً أن جهدنا كوزارة ينصبُّ في دعم الجهات صاحبة القرار في بغداد، حيث لدينا أمانة بغداد التي تضع التصميم ومحافظة بغداد تصمم القطاعية لبلديات الأطراف.

وأضاف: نقدم كل الدعم لهم من الناحية الاستشارية المباشرة أو عن طريق مشاريع استثمارية تخص إعداد التصاميم الأساسية لبغداد، مشيراً إلى أن العمر الافتراضي للمخطط الأساسي لبغداد لغاية 2040، حيث إن هذا المخطط لم يدخل حيّز المصادقة لغاية الآن، ونأمل بأن نصل بصورة أفضل للتخطيط في المحافظة.

وأعلن حماد عن مشروع كبير لأحياء مدينة الصدر وأطراف بغداد والذي سيُحدِث نقلة حضارية في حال دخل حيّز التنفيذ بكامل التفاصيل، موضحاً أن المشاريع الوطنية مثل مشروع ميناء الفاو تقدمنا فيه بمرحلة أنيقة وتم التوقيع على المرحلة الثانية مع شركة دايو لاكمال أكبر ملفات الميناء، وبالوقت نفسه لدينا مشاريع المطارات منها مطار الناصرية ومطار الموصل.

وبشأن القطار المعلق، اكد حماد على ان الوزارة مهتمة بمشروع القطر المعلق بالاضافة للمشاريع الخدمية والبلدية للمحافظة، لافتا الى انه تم التوقيع الاساسي لمشروع القطار المعلق، وتم نقل الموضوع لوزارة النقل ومحافظة بغداد وتم رصد مبالغ في الموازنة 2020-2021.

وتابع ان اولى خطوات العمل بالمشروع ستبدأ في شهر نيسان من السنة القادمة، مؤكدا على ان القطار سيشمل مناطق الكرخ والرصافة وقابل للتوسيع من مدينة الشعب الى حي اور الى القاهرة بعدها الى مركز المدينة وللعلاوي ثم الى الكاظمية وبعد مشاريع التوسيع سيصل القطار الى البياع والجادرية.

واعرب عن امله بالتوسع في المشروع للوصل لمناطق اطراف العاصمة من بسماية وغيرها بخطوط مباشرة.