الرئيس بارزاني يستقبل السفير الأمريكي لدى العراق والاخير يؤكد: سنواصل دعم البيشمركة

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، اليوم الخميس، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر والوفد المرافق له.

وقدّم الرئيس بارزاني خلال اللقاء، التهاني للسفير الأمريكي بمناسبة بدء مهام الإدارة الأمريكية الجديدة، معرباً عن أمله في توسيع العلاقات بين الجانبين.

وأكد السفير الأمريكي لدى العراق خلال الاجتماع، على استمرار التعاون بين بلاده وإقليم كوردستان إلى جانب دعم قوات بيشمركة كوردستان.

كما جرى خلال الاجتماع ، بحث الوضع السياسي وآخر المستجدات في المنطقة، بالإضافة إلى العلاقات بين أربيل وبغداد.