العراق يطرح مناقصة عالمية لشراء 30 ألف طن من الأرز

افادت وكالة رويترز، بأن العراق طرح مناقصة عالمية، لشراء 30 ألف طن من الأرز.

ونقلت الوكالة، عن متعاملين أوروبين، أن “مشتري الحبوب الحكومي في العراق طرح مناقصة عالمية لشراء 30 ألف طن على الأقل من الأرز”.

وأشارت، إلى أنه “من المقرر إغلاق المناقصة في الثالث من شهر شباط المقبل”.

وخلال العام الماضي، قررت وزارة التجارة، شراء الأرز بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة لتوفير إمدادات برنامج المخصصات التموينية التابع لها.

ويحتاج العراق بين مليون و1.25 مليون طن من الأرز سنويا لدعم برنامج المخصصات التموينية.

وفي شهر أيار الماضي قالت الوزارة إن “العراق لا يملك سوى 190 ألف طن من الأرز المتاح في المخازن وجددت مناشداتها لتخصيص المزيد من أموال ميزانية الدولة”.