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(بالصور) استهداف منزل متظاهر بعبوة ناسفة وسط الناصرية

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن شخصين اثنين استهدفا منزل متظاهر، وسط مدينة الناصرية، بعبوة ناسفة.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن “شخصين اثنين، يستقلان دراجة نارية، وضعا عبوة ناسفة، أمام منزل ناشط في التظاهرات، في منطقة الشرقية، وسط مدينة الناصرية، فجر اليوم”.

مشيرا إلى أن “الانفجار تسبب بأضرار طالت واجهة المنزل، دون وقوع خسائر بشرية”.

يذكر ان أكثر من عشرة ناشطين في التظاهرات بمحافظة ذي قار قد تعرضوا في غضون الأشهر الثلاثة الماضية، الى استهدافات بعوبات ناسفة، وقنابل يدوية، على الرغم من انسحاب المحتجين، من ساحة الحبوبي، معقل احتجاجات المحافظة.

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