عالية نصيف تكشف عن إحالة مشاريع الى شركة صينية قامت بدورها بإحالتها الى شركات عراقية 

طالبت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة بفتح تحقيق حول إحالة مشروع إنشاء مركز معالجة النفط الخام في المنطقة الجنوبية الى شركة نوروكو الصينية التي أحيل اليها مشروع الأنابيب أيضاً وقامت بإحالته الى شركات عراقية (مقاول ثانوي) .

وأوضحت في بيان اليوم، أنه :” تمت إحالة مشروع إنشاء مركز معالجة النفط الخام في المنطقة الجنوبية لحقل شرق بغداد النفطي (sc-18-077/EPCC PROJECKT) الى شركة نوروكو الصينية بمبلغ 176,733,000 دولار، حيث فازت هذه الشركة بالتحليل الفني والتجاري بقدرة قادر، علماً بأن مشروع انشاء أنابيب النفط والغاز والماء بين موقعي (s1-s2) تمت إحالته الى نفس الشركة وهي بدورها الى مجموعة شركات عراقية كمقاول ثانوي “.

وتابعت نصيف :” نصع هذا الملف أيضاً أمام أنظار هيئة النزاهة الى جانب بقية الملفات التي تخص القطاع النفطي والتي كشفنا عنها سابقاً، وندعو الى اعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياُ، آملين أن يتم فتح تحقيق حول هذه القضية وإحالة الفاسدين الى المحاكم المختصة “.