من جديد .. العراق ضمن قائمة أكثر الدول فساداً

كشفت منظمة الشفافية العالمية، اليوم الخميس، إن العراق تبوأ المرتبة السادسة ضمن قائمة الدول العربية الأكثر فساداً، فيما جاء في المرتبة 160 عالمياً في أكثر دول العالم شفافية لعام 2020.

وذكرت المنظمة في تقرير أن “نيوزيلندا والدنمارك حصلتا على المرتبة الاولى بأقل دول العالم فسادا واكثرها شفافية بـ 88 نقطة على التوالي، تليها فنلندا وسويسرا وسنغافورة والسويد التي حصلت جميعها على المركز الثاني بـ 85 نقطة ثم النرويج على المركز الثالث بـ 84 نقطة”.

وبحسب التقرير، فإن “العراق حصل على المرتبة السادسة باكثر الدول العربية فسادا متقدما على ليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال في حين جاء بالمرتبة 160 عالميا من اصل 180 دولة مدرجة في الجدول باكثر الدول شفافية وبـ 21 نقطة”

يذكر ان المنظمة تصدر تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 13 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.