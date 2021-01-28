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وكيل وزارة الهجرة د.كريم النوري ولجنة دراسة اسباب حالات الانتحار يتفقدون الاسر النازحة في مخيمات دهوك

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زار وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الدكتور كريم النوري مخيمات ( شيخان و ايسيان و شاريا و بيرسفي2 و قاديا و خانكي ) في محافظة دهوك برفقة أعضاء لجنة دراسة اسباب حالات الانتحار  .

 وقال السيد الوكيل ان هذه الزيارة جاءت لتفقد احوال الاسر النازحة والاطمئنان عليها والاطلاع على أسباب حالات الانتحار بمخيمات النزوح في دهوك والتعرف على بعض تفاصيل و تقارير دائرة الطب العدلي لتلك الحالات ودراسة الصعوبات والمعوقات للتخفيف من  معاناة النازحين ، يأتي ذلك بعد انعقاد اجتماع اللجنة الأول ببغداد .

 واضاف النوري ان ” اللجنة بصدد وضع  دراسة للوقوف على الأسباب الرئيسية لحالات الانتحار  والعمل على السيطرة عليها ووضع الحلول الناجعة  لها منعا لتكرار  تلك الحالات بين النازحين داخل المخيمات ” ، مبينا ” ان السيدة الوزيرة وعدت نازحي المخيمات بتسهيل عودتهم إلى مناطق سكناهم طوعا “.

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