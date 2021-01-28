وكيل وزارة الهجرة د.كريم النوري ولجنة دراسة اسباب حالات الانتحار يتفقدون الاسر النازحة في مخيمات دهوك

زار وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الدكتور كريم النوري مخيمات ( شيخان و ايسيان و شاريا و بيرسفي2 و قاديا و خانكي ) في محافظة دهوك برفقة أعضاء لجنة دراسة اسباب حالات الانتحار .

وقال السيد الوكيل ان هذه الزيارة جاءت لتفقد احوال الاسر النازحة والاطمئنان عليها والاطلاع على أسباب حالات الانتحار بمخيمات النزوح في دهوك والتعرف على بعض تفاصيل و تقارير دائرة الطب العدلي لتلك الحالات ودراسة الصعوبات والمعوقات للتخفيف من معاناة النازحين ، يأتي ذلك بعد انعقاد اجتماع اللجنة الأول ببغداد .

واضاف النوري ان ” اللجنة بصدد وضع دراسة للوقوف على الأسباب الرئيسية لحالات الانتحار والعمل على السيطرة عليها ووضع الحلول الناجعة لها منعا لتكرار تلك الحالات بين النازحين داخل المخيمات ” ، مبينا ” ان السيدة الوزيرة وعدت نازحي المخيمات بتسهيل عودتهم إلى مناطق سكناهم طوعا “.