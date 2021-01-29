ادارة النفط توضح حقيقة منع محمد داود من الانتقال للشرطة

كشفت ادارة نادي النفط، حقيقة منع انتقال نجمه محمد داود الى نادي الشرطة.

وقال رئيس النادي كاظم محمد سلطان في تصريح ان “التصريح المنسوب لي والمنشور في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع داود من الانتقال للشرطة غير صحيح”.

واكد قائلاً: “لم اصرح بذلك اطلاقا ولايمكن ان يصدر مني هكذا تصريح وان مايربطنا مع نادي الشرطة علاقات تاريخية وايضا الادارة الحالية نكن لها كل الاحترام”.

واضاف “يبقى انتقال اللاعب من عدمه موضوع مهني وعلى الجميع احترام حق النادي في التمسك بعناصره الفعالة وهذا حق مشروع وسواء بقي اللاعب او انتقل لايمكن ان يؤثر على العلاقات التي ترتبط بها الاندية”.

يذكر ان داود قاب قوسين او ادني من الانتقال للشرطة.