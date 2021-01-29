استمرار محاولات التضييق على الكورد في كركوك .. مطالبة سكان احد احياءها بإخلاء دورهم

بأوامر من إدارة 16 أكتوبر المفروضة على مدينة كركوك منذ 2017 ، قامت قوات امنية ليلة امس الخميس، بمداهمة منازل المواطنين الكورد في حي عرفة، مطالبين إياهم باخلائها، فيما قال احد سكان المنطقة، بأنه تم توجيه طلب الاخلاء للمواطنين الكورد فقط، ولم يشمل العرب والتركمان الساكنين في نفس المنطقة .

وقال ازاد فاضل، وهو من سكنة منطقة عرفة في كركوك: “منذ فترة تقوم قوات الشرطة بمداهمة منازلنا في المنطقة وتطالبنا باخلائها، واخر مداهمة كانت ليلة امس الخميس، حيث جاءت قوة امنية تريد منا الرحيل واخلاء المنزل، في حين لم يوجهوا اي طلب اخلاء للعرب والتركمان الساكنين في هذا الحي”، مبيناً، “ان هذه الاجراءات التعسفية موجهة للمكون الكوردي فقط”.

واضاف، “بعض سكان الحي هم من الكسبة البسطاء او من قوات البيشمركة، ويعيشون في هذه المنازل منذ سنوات، وتتعرض عوائلهم لمضايقات كبيرة من قبل القوات الامنية لاخلاء دورهم، واكثرهم كانوا من النازحين في حدود مناطق اقليم كوردستان وعادوا الى كركوك بعد 2003، وليس لديهم اي مكان او مأوى غير هذه المنازل التي يعيشون فيها”.

وبحسب معلومات حصلت عليها (باسنيوز)، فأن عدد هذه المنازل يصل الى 300 وتقع في حدود شركة نفط الشمال، ولم يواجه سكان هذه المنازل اي مشاكل قبل احداث 16اكتوبر 2017، ولكن بعد هذا التاريخ بدأت محاولات التضييق وطلب من المواطنين الكورد مرارا وتكرارا الرحيل ومغادرة منازلهم، إلا انهم مصرون على عدم تركها لانهم يعيشون فيها، وازدادت عليهم الضغوطات خلال الايام الاخيرة.