Posted on by

الصحة العراقية تلوح بإغلاق المدارس مجدداً

لوح وزير الصحة العراقي حسن التميمي، يوم الجمعة، بإغلاق المدارس مجدداً بعد ساعات من تحذير الوزارة من موجة “أسوأ” لوباء كورونا قالت انها قد تضطر معها لحظر جزئي وإغلاق جديد.

وقال التميمي بحسب صحيفة الصباح الرسمية، إنه “اذا استمرت الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا ممكن ان نتجه تماماً إلى التعليم الإلكتروني”.

واعلن التميمي عن “مفاتحة سبع دول مصنعة للقاحات كورونا عن طريق وزارة الخارجية”.

وكانت وزارة الصحة حذرت صباح اليوم الجمعة، من خطورة عودة الارتفاع في الإصابات وما يصاحبها من زيادة في الوفيات، الامر الذي قد يضطر الى اتخاذ القرارات والإجراءات الاكثر تشدداً كالحظر الجزئي وغلق المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية لقطع سلسلة انتشار العدوى و حماية المواطنين من الأثار الكارثية للموجة القادمة

, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close