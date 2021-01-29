الصحة العراقية تلوح بإغلاق المدارس مجدداً

لوح وزير الصحة العراقي حسن التميمي، يوم الجمعة، بإغلاق المدارس مجدداً بعد ساعات من تحذير الوزارة من موجة “أسوأ” لوباء كورونا قالت انها قد تضطر معها لحظر جزئي وإغلاق جديد.

وقال التميمي بحسب صحيفة الصباح الرسمية، إنه “اذا استمرت الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا ممكن ان نتجه تماماً إلى التعليم الإلكتروني”.

واعلن التميمي عن “مفاتحة سبع دول مصنعة للقاحات كورونا عن طريق وزارة الخارجية”.

وكانت وزارة الصحة حذرت صباح اليوم الجمعة، من خطورة عودة الارتفاع في الإصابات وما يصاحبها من زيادة في الوفيات، الامر الذي قد يضطر الى اتخاذ القرارات والإجراءات الاكثر تشدداً كالحظر الجزئي وغلق المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية لقطع سلسلة انتشار العدوى و حماية المواطنين من الأثار الكارثية للموجة القادمة