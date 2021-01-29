المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف يرد على (الفاسدين) الذين يدعون بأنها حاولت عرقلة استجواب محافظ البنك المركزي

أكد المكتب الإعلامي النائبة عالية نصيف ان محاولات البعض للترويج بأن النائبة نصيف كانت تسعى للحيلولة دون اكتمال النصاب أثناء استجواب محافظ البنك المركزي هي محاولات خائبة للتغطية على فساد (أشخاص وأحزاب) لديهم مصارف وعمليات مالية مشبوهة، مؤكداً أن موقف النائبة نصيف تجاه هذه القضية معروف وواضح من خلال تصريحاتها في وسائل الإعلام .

وذكر المكتب الإعلامي في بيان اليوم :” من المؤسف أن بعض الجهات التي فقدت الحكمة والعقل بسبب الركض وراء المال حتى غرقت في الفساد باتت تروج الأكاذيب وتتهم الشرفاء اتهامات تعبر عن الفساد الموجود في منظومتهم التي لديها امتدادات وتعاملات مالية مشبوهة “.

وأضاف المكتب الإعلامي :” أن الحمقى الذين يتهمون النائبة نصيف بمحاولة كسر النصاب داخل البرلمان لتنقذ محافظ البنك المركزي من الاستجواب عليهم أن يراجعوا تسجيل كاميرات المجلس ليشاهدوا الحقيقة بأعينهم التي أعماها بريق المال، ثم إن موقف النائبة نصيف معروف من خلال وسائل الإعلام، وهي ليست مثلكم ولا تمتلك مصارف ولا ارتباطات مالية مشبوهة ولم تنهب (ثروات العراق النفطية) ولم تعبث بخيرات ومقدرات البلد بلا عقل ولا (حكمة) “.

وتابع المكتب الإعلامي :” إن النائبة نصيف واجبها هو فضح الفاسدين وسراق المال العام، ويبدو أنها بسبب كثرة الفاسدين الذين تهاجمهم يومياً قد نسيت أن تنشر فضائحكم، فاستعدوا من الآن وجهزوا ذبابكم الالكتروني ومواقعكم وصفحات الفيسبوك الرخيصة لتنشروا الأكاذيب ضدها كما كنتم تفعلون بالأمس القريب، ولكن اعلموا جيداً بأنكم أصبحتم مكشوفين ومفلسين سياسياً “.