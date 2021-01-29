الناطق باسم الكاظمي يعلن الإجهاز على 17 قيادياً في داعش

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، مقتل 17 قيادياً في تنظيم داعش بعملية استمرت من أيلول ولغاية كانون الثاني الجاري.

وقال رسول في بيان إن القوات العراقية تمكنت “عبر عملية مركّزة قطعت رأس المدعو (والي العراق ونائب الخليفة)، في عصابات الخرافة والإجرام داعش الارهابية اليوم الخميس”.

وأوضح أنه “بأوامر مباشرة ومتابعة دقيقة من القائد العام للقوات المسلّحة مصطفى الكاظمي، تمكنت قواتنا الأمنية من قتل الإرهابي المدعو (جبار سلمان علي فرحان العيساوي/ المكنى أبو ياسر العيساوي)، في ضربة استهدفت الجُحر الذي يأويه وزبانيته ومساعديه، فكانت إصابة مباشرة من خلال أسلحة نوعية ، وقد تم التأكد من شخصياتهم”، دون الإشارة إلى مكان مقتله.

وأشار إلى أن “القوات الأمنية كثفت جهدها الاستخباري في ملاحقتها لكل خيوط تنظيم الإجرام، عبر عملية استمرّت منذ شهر أيلول الماضي ولغاية كانون الثاني الحالي، وتوزّعت على عدّة محافظات تمكّنت خلالها من قتل سبعة عشر إرهابيًا من رؤوس تنظيم الجريمة والخرافة”.

وأضاف رسول، “كان أبرز هؤلاء الإرهابي (لائق محمد داود البياتي/المكنى شلعيان وأبو ريتاج)، وهو الناقل الخاص بالإرهابي جبار سلمان، والإرهابي (غسان نجم صالح أحمد العبيدي/المكنى أبو ملك)، وهو مسؤول عصابات داعش في كركوك، وكذلك الإرهابي (المكنى أبو صادق)، ويسمّى والي كوردستان. والإرهابي (موسى)، وهو من أمراء القواطع. وكذلك الإرهابي(علي خلف حنو البياتي )، وشقيقه (سالم خلف حنو البياتي). والإرهابي (ناظم محمد احمد العلكاوي). والإرهابي (راجي حسن خلف شحاذة اللهيبي)، وهو شقيق الإرهابي (ناجي حسن خلف شحاذة اللهيبي)”.

وتابع رسول، “كانت قواتنا الأمنية قد تمكنت من تحديد عدّة مضافات يستخدمها التنظيم الإرهابي، عبر جمع المعلومات الاستخبارية واستنطاق المتهمين وتتبع المبارز الجرمية والوسائل الفنية وملاحقة الاتصالات الخاصة بالإرهابيين المذكورين، حتى نفّذت ضربتها المسددة لتوقع برأس الأفعى”.