انقسام نيابي بشأن دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية

أكد النائب عن تحالف “عراقيون” علي البديري ، اليوم الجمعة، وجود انقسام نيابي بين الكتل السياسية بشأن دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية حيث تختلف وجهات النظر حيال هذه المسألة بشكل شديد ما يرجح عدم دمجهما معاً.

وأوضح البديري ان ” الكتل السياسية المؤيدة لاجراء الانتخابات معاً ترى بان ذلك سوف يوفر الأموال على العراق لاجراء انتخابات مجالس المحافظات بشكل منفرد حيث ان اجراؤها معاً لن يكلف سوى ما نسبته ٢٠٪؜ من تكلفة اجراءها لوحدها خصوصاً ان البلاد تمر بأزمة مالية خانقة”.

وأضاف البديري ، ان ” الرافضين للدمج يرون بان العمل على اجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية سوف يحتاج الى المزيد من الوقت ما يعني تأجيل موعد الانتخابات ” ، مردفاً بالقول ” كذلك فان عملية الاقتراع قد تكون صعبة على المواطنين إذ سيكون هناك تداخل في الدعايات الانتخابية فلا يتمكن المواطن من التفرقة بين المرشح لمجلس المحافظة والمرشح لمجلس النواب”.