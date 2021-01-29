رد: الميدالية الذهبية العالمية يهديها الى ضحايا الارهاب الذي ضرب ساحة الطيران

الجيزاني يهدي الميدالية الذهبية العالمية الى شهداء ضحايا الارهاب الذي ضرب ساحة الطيران بالعراق

حصل الفنان العراقي احسان الجيزاني على الميدالية الذهبي العالمية بين العديد من المشاركين المصورين المحترفين من مختلف دول العالم في مهرجان الصورة في كرواتيا، و الذهبية من الاتحاد الآمريكي PSA على صورة لشاب لاجىء صومالي .

وهنا يذكر الجيزاني : ‘’ الكثير من المبدعين و الناجحين من مختلف الوطن العربي لهم مكانة و تاريخ تشهد بآسمائهم اوروبا و العالم الغربي بثقل يوازي عمق تاريخ حضارتهم و هذا يدل بوضوح شديد ان العراق تاريخ لا يهزم و لا يقبل الهزيمة مطلقا .. وانا كل فخر و شرف بعراقيتي بسومريتي بكل حرف مسماري كتبها مؤرخ سومري كان ام اشوري او آكدي كان او بابلي مؤمن بعراقيته.

والفنان هو رسالة حقيقية مستمدة من حضارته ومساندا دائما للانسانية اينما تكون

وانا اهدي هذا الفوز الى شهداء ضحايا الارهاب الذي قتل شبابنا في ساحة الطيران والرحمة لشهدائنا والنعلة على الارهاب وممولي الارهاب وداعمية في كل مكان وداعيا كل الخيرين في بلدان العالم بمحاربة الارهاب بكل اشكاله وافكارة

ارفق اليكم موقع المسابقة الكرواتية العالمية والصور الفائزة،

https://www.zagreb-salon-photo.com/files/39-ZagrebSalon-katalog-s-koricama.pdf

الفنان احسان الجيزاني

من مواليد بغداد ١٩٦٧

مخرج ومصور عراقي يعيش في المانيا

شغل منصب نائب رئيس النادي الالماني للفوتوغراف ـ كاميرا ٦٦ـ في مدينة شتوتكارت الالمانية.

وهو عضو في الاتحاد الالماني للمصورين DVF ، عضو في نادي كاميرا ٦٦ الالماني ، عضو في الجمعية العراقية للمصورين .. وحاصل على العديد من الجوائز العالمية .. ولقب بالمصور الثوري ، وسفير الاهوار بالخارج .

وقد شارك بمعارض عالمية فردية تناولت هموم الانسان والبيئة في مختلف بلدان العالم وبشكل منتظم من عام ٢٠٠٢ الى عام عام ٢٠١٩.. المانيا ، العراق ، البحرين وبريطانيا واميركا وفرنسا والدنمارك واليونان واسبانيا وصربيا وكرواتيا وقبرص وسلوفاكيا والنمسا وووو .. وكذلك لديه العديد من المعارض المشتركة .. وعمل العديد من الافلام الوثائقية وبما فيها عن الاهوار .

كريمة ابراهيم

كاتبة من البحرين