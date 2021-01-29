عالية نصيف تحذر من تمليك محطات كهرباء لشركة كار.. وتؤكد: هذا البيع باطل 

وقالت في بيان اليوم :” أن هناك توجهاً حكومياً لبيع محطات كهرباء الرميلة وشط البصرة والدورة البسيطة إلى شركة كار، وذلك بعد تقييم أسعارها من قبل شركات عالمية مقابل قيام الشركة ببناء محطة توليد بقيمة تلك المحطات ” ، مبينة :” أن هذه العملية تعني أن شركة كار ستحصل على استثمار جديد بواقع 2000 ميكاواط جديدة تضاف إلى مجموع استثماراتها، كما أن هذا التوجه لايقترح بناء محطات بدلاً منها بنفس السعات بل بثمنها، ووفقاً للتقييم العالمي الذي تتحدث عنه وزارة الكهرباء فإن أسعار المحطات تهبط بالتقادم بنسبة 10 بالمئة من سعرها الحقيقي سنوياً، وقد مضى على تشغيل هذه المحطات سبع سنوات، وبالتالي فإن شركة كار هي الرابح والمستفيد الوحيد من عملية التمليك “.

وشددت نصيف على أنه :” لايجوز لأية جهة أن تبيع أصول الدولة إلا بموافقة ممثلي الشعب ” ، مبينة :” أن هذا البيع باطل، خاصة وأن مجلس النواب يتجه الى الغاء فقرة بيع اصول الدولة ” ، مطالبة رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بالإيعاز بإلغاء هذه العملية فوراً .