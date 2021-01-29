مؤتمر عشائري لتامين 30 قرية زراعية من هجمات “داعش” في ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، عن عقد مؤتمر شعبي لتامين 30 قرية زراعية من هجمات داعش جنوب المحافظة.

وقال مدير ناحية بهرز(10كم جنوب بعقوبة) نزار اللهيبي في حديث ،ان” ادارة بهرز بالتنسيق مع حكومة ديالى المحلية والقيادات الامنية في الجيش والشرطة عقدت مؤتمر شعبي موسع لممثلي 30 قرية زراعية من شيوخ ووجهاء لبحث ملفات مهمة ابرزها الامن وسبل تعزيز ودرء مخاطر الارهاب”.

واضاف اللهيبي،ان” الاجتماع كان ايجابيا وتم طرح فكرة النافذ الامنية المؤحدة والتي من خلالها يتم ايصال المعلومات من قبل المواطنيين للاجهزة الامنية بما يخدم الاستقرار والامان ويقطع الطريق امام الجماعات المتطرفة التي تريد النيل من الامن في القرى الزراعية”.

واشار الى ان” ممثلي القرى ووجهائها وشيوخ العشائر ابدوا تفاعل ايجابي بالتعاون مع القوات الامنية في مواجهة كل اشكال التطرف والسعي لتامين مناطقهم ومنع اي هجمات ارهابية”.

وعانت قرى بهرز وخاصة الجنوبية في الاشهر الماضية من تسجيل بعض الخروقات بسبب نشاط خلايا نائمة لداعش الارهابي”.