مصرع طفل واصابة 4 اخرين بانفجار مقذوف حربي في ديالى

أفاد مدير ناحية السعدية التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى ( شمال بغداد)، اليوم الجمعة، بمصرع واصابة 5 اطفال بانفجار مقذوف حربي من مخلفات داعش في ناحية جلولاء شمال شرق المحافظة.

وقال احمد زركوشي في تصريح صحفي، ان” مقذوف حربي من مخلفات داعش الارهابي ( قذيفة هاون) انفجرت في اطراف حي الوحدة في الناحية اثناء عبث الاطفال بها ما ادى الى استشهاد احدهم واصابة 4 اخريين بجروح متفاوتة”.

واضاف زركوشي، ان” فريق من مكافحة المتفجرات بدء تمشيط منطقة الانفجار تحسبا من وجود مخلفات اخرى”.

وتشهد المناطق المحررة من داعش بين فترة واخرى انفجار مخلفات حربية عائدة للتنظيم الارهابي ما يؤدي الى سقوط ضحايا.