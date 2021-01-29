من حرم العراقيين هم فلول البعث الاراذل، نعيم الهاشمي الخفاجي

لدينا ساسة مشكلتهم لايسمعون مايطرحه الكتاب والمثقفين أهل الخبرة ويستفيدون منهم ولا هم بقدر المسؤولية الملقات على عاتقهم، تحمل المسؤولية كبيرة وليست للسرقة والمنصب، الحمد لله لازلت على قيد الحياة، حرمان الشعب العراقي من الكهرباء وضرب التجمعات المدنية كان مطلب بعثي وعربي، في شهر أيار عام ٢٠٠٣ اي بعد شهر من سقوط نظام صدام الجرذ الهالك الجزيرة استضافت لواء ركن مصري صلاح الدين اسماعيل الآن نفق، من خلال برنامج احمد منصور قال على المقاومة العراقية الشريفة إستهداف محطات توليد الكهرباء وخطوط نقل الكهرباء واستهداف مصافي التكرير وخطوط نقل البترول ومحطات تحلية المياه والأهداف المدنية لخلق مشاكل للحكومات الجديدة وعزلهم عن الشعب لإسقاطهم بسبب انعدام الخدمات، بيومها كتبت مقال طالبت الساسة الجدد في عمل محطات توليد كهرباء في كل محافظة مع مصفى تكرير، أول رد من اياد علاوي هاجمني بتقسيم العراق؟ وللاسف تبعه امعات الشيعة وهم ماشاء الله كثيرون، النتيجة أموال الكهرباء سرقت أول السراق وزير اياد علاوي ايهم السامرائي وتبعه الاخرون، الذي يهاجم خطوط نقل الكهرباء هم فلول البعث وليومنا هذا أعمال إستهداف خطوط نقل الكهرباء، إضافة الجريمة الحكومة عام ٢٠١١ اشتروا محطات توليد تعمل بالغاز، بل رئيس الحكومة بوقتها قال فوجئت بعد نصب المحطات أنها تعمل بالغاز؟

الآن وبعد التغير ومجيء الكاظمي لرئاسة الحكومة

تراجعت معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم المحافظات العراقية إلى نحو ساعتي تجهيز فقط،

وسط اتهامات للإرهاب و«الغاز الإيراني»، فيما لا تستبعد مصادر دوافع سياسية لإحراج حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وإطاحتها قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أمس المتحدث في وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي صرح لمواقع خبرية إن «سبع خطوط نقل فائق للطاقة في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار، تعرضت لهجمات بعبوات ناسفة ومتفجرات خلال الأسبوع الأخير، ما تسبب بخسارة كبيرة في إنتاج الطاقة»، في الختام يمكن للحكومة العراقية أن تعمل لكل محافظة عراقية محطة توليد كهربائية، ويمكن للمحافظات المنتجة للبترول التعاقد مع الصين وكوريا وأوروبا عمل محطات توليد مقابل شحنات البترول، ويمكن دعم القطاع الخاص من خلال استعمال الخلايا الشمسية وهي متوفرة في ألمانيا كل بيت تعمل له خلية شمسية لا تتجاوز ثلاثة مليون عراقي ويمكن للدولة إعطاء قروض لكل عائلة ترغب بشراء خلية شمسية، الدنمارك الآن بدأت تعتمد على الخلايا الشمسية، نحن ابتلينا في كثرة الكذابين والمنافقين وأصحاب الأيديولوجيات الشمولية سواء أصحاب الشعارات الدينية أم ممن يدعون انهم يساريون وهم ليسوا من اليسار والمدينية إنما هم رعاع لايختلفون عن أنصار تنظيم القاعدة يقمعون كل صوت وطني شريف، يفترض تتكاتف الجهود في تحميل فلول البعث الاراذل مسؤولية ما حدث ويحدث بالعراق من قتل وخراب ودمار والكف عن خلط الأوراق لاحقاد حزبية، لا يمكن بناء ديمقراطية إلا أن تكون لدينا دولة مستقرة ثابته، العراق يشهد صراع قومي ومذهبي منذ ولادة العراق الحديث عام ١٩٢١، لكن ابتلينا في أصحاب العقد النفسية، وفق الله البرفسور الدكتور العماني حيدر اللواتي حيث قال(

‏عندما يطهر قلب الانسان من الغل والحسد والاحقاد، يتعامل مع الناس بعطف وتواضع واحترام، لن تجد فيه خبث وكراهية ولا تكبر وإستعلاء، خيره يمشي بين يديه وشره تحت قدميه).

‏‎تطهير قلب الانسان من الغل احدى علامات محبة الله جل جلاله للعبد المؤمن وهي صفة اهل الجنة حيث وصفهم الله تعالى بقوله “ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين”صدق الله العظيم، تطهير القلب من الحقد الدفين علامة على إنسانية الانسان، تبا وتعسا ممن هو محسوب علينا وهو تارك اراذل فلول البعث ليشن هجماعته الاغبر علينا وعلى كل كاتب وطني وشريف رفض أن يكون مرتزق واختلف مع رفاق دربه الذين اوصلتهم الصدفة إلى مناصب ومراكز قد يستفيد منها من يريد أن يتملق، نحن حرمنا من ابسط حقوقنا وياتيك واحد فاشل أعور يعاني من عقد قومية ونفسية ومشاكل عائلية لكي يشتمنا اي ويسيء إلينا بدون اي مبرر ومسوغ اخلاقي، يا أخي انت فاشل، اصمت ودع عنك الآخرون الذين يتصدون لفلول البعث وهابي الاراذل القتلة، اكرمنا بسكوتك.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

27.1.2021