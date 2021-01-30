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الأمن النيابية تؤكد ضرورة عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات

وقالت اللجنة في بيان إن “اعضاءها بحثوا مع رئيس الجمهورية برهم صالح الواقع الامني والاحداث الأمنية التي حدثت مؤخراً والتحديات التي تواجه القوات الأمنية والتأكيد على دعمها ومساندتها وتدعيم الامن والاستقرار في البلاد وهذه أحد الركائز المهمة”.

وأوضح عضو اللجنة بدر الزيادي، بحسب البيان، أن “الاجتماع ناقش عدة جوانب وملفات وتم وضع الأسس لها من أجل تقوية وتعزيز الآمن الوطني للبلاد وعدم جعل العراق ساحة للمنافسة وتصفية الحسابات ويكون ضحيتها ابناء البلد”.

وأشار الزيادي الى ان “صالح تجاوب مع الأطروحات من اجل دعم القوات الأمنية وتعزيز فاعليتها، لدحر الارهــاب وعدم جعل نفوذه يتوسع وضرورة القضاء على الخلاية النائمة التي حاولت زعزعة الاوضاع الامنية مؤخراً عبر عمليات القـتل للمواطنيين”.

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