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المالية النيابية تعلن رفع سعر برميل النفط وتخفيض نفقات الموازنة

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، رفع سعر برميل النفط الى 45 دولارا، فيما أشارت إلى خفض إجمالي النفقات في موازنة 2021.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، وفقاً للوكالة الرسمية، إن “اللجنة خفضت إجمالي النفقات من 164 تريليون دينار الى ما دون 130 ترليوناً، في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021”.

وأضاف أن “اللجنة وصلت الى المادة 12 وهناك تغييرات واضحة في المجمل، وأيضاً هناك مقترحات ،فضلاً عن تعظيم الإيرادات العامة وفق رفع سعر برميل النفط من 42 دولاراً الى 45، وبذلك تم تخفيض العجز الى اكثر من 57% اي اصبح أقل من 30 ترليوناً”.

وأشار إلى أن “هناك مواد أخرى بقيت عالقة، وعادة تبقى للأيام الأخيرة بما يتعلق بالتخفيض والمناقلة بين الأبواب وتضمين الموازنة درجات وظيفية إن وجدت وحصة الإقليم”، متوقعاً “إكمال مشروع الموازنة وعرضه للتصويت خلال أسبوع أو 10أيام”.

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