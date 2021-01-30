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(بالفيديو) للمرة الأولى منذ 3 عقود .. صافرات الإنذار تدوي في طهران

دوت صافرات الإنذار، وللمرة الأولى منذ 3 عقود، في العاصمة الإيرانية طهران، وسط تضارب الأنباء حول السبب.

وفيما قالت مصادر مقربة من السلطات الإيرانية، إن سبب دوي الصافرات يعود إلى «عدم فتح عجلات طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية عند دخولها أجواء طهران وإمكانية تحطمها فوق مناطق مأهولة بالسكان»، وأشارت إلى أن حالة الطائرة غير واضحة، مرجحة أنه تم تحويلها بعيداً عن المطار، قالت مصادر أخرى إن الصافرات انطلقت بسبب «صاروخ إرهابي» استهدف طائرة ركاب، وأسفر عن سقوطها.

من جانبه قال نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية، أن خللا فنيا أدى لانطلاق صافرات الإنذار غرب العاصمة طهران.

وتشير مصادر مطلعة، إلى أن المرة الأخيرة التي دوت فيها صافرات الإنذار في طهران كانت إبان الحرب العراقية الإيرانية قبل أكثر من 30 عاماً.

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