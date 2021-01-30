برلماني : قوى سياسية تعرقل إقرار قانون المحكمة الاتحادية لمنع اجراء الانتخابات

أكد النائب عن تحالف “الفتح” عدي الشعلان ، الجمعة ، وجود قوى سياسية تعرقل إقرار او تعديل قانون المحكمة الاتحادية لمنع اجراء الانتخابات المبكرة والعمل على تأجيلها من جديد.

وأوضح الشعلان ان “استمرار هذه العرقلة يعني عدم اجراء الانتخابات المبكرة مطلقاً ” ، مردفاً ” بل ذلك قد يؤثر حتى على اجراء الانتخابات النيابية بموعدها المحدد بحسب التوقيت الدستوري في عام ٢٠٢٢ كون القانون ان لم يكن مشرعاً في حينها فلا يمكن حل البرلمان ويجب ان يتم تمديد عمله لغاية تشريع القانون”.

ولفت الشعلان الى ان ” قانون المحكمة الاتحادية سوف يدرج على جدول جلسات مجلس النواب بعد الانتهاء من تشريع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢١ وقد تجد الكتل السياسية نفسها امام الامر الواقع وتعمل بجدية اكبر على تمرير قانون المحكمة الاتحادية”.