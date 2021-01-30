عبوة ناسفة تستهدف مخزناً للمشروبات الكحولية شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة، بانفجار عبوة على محل لبيع المشروبات الكحولية، شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “عبوة انفجرت على محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الكسرة، شمالي بغداد”.

وأشار المصدر إلى أن “الحادث لم يسفر عن وقوع اصابات”.