مسؤول في تجارة إقليم كوردستان : فتح مكاتب تجارية إضافية لتنشيط الاستيراد والتصدير

كشف مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، عن خطط لزيادة التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً الى فتح مكاتب تجارية في عدد من مدن وبلدات الإقليم من اجل ذلك.

مدير عام التجارة في الوزارة نوزاد شيخ كامل ، قال ” على شاكلة بقية القطاعات الاقتصادية ، لدى حكومة إقليم كوردستان خطط لتوسيع وزيادة التبادل التجاري هذا العام ” ، لافتاً الى أن “حكومة الإقليم تريد إيصال افضل نوعية وأكبر كمية من المواد الى يد المواطن “.

مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان ، تابع بالقول ” حتى الان كان بإمكان التجار الحصول على اجازات الاستيراد والتصدير في المديرية العامة للتجارة في أربيل فقط وهو ماكان بحاجة الى وقت وجهد وتكاليف إضافية “، مضيفاً ” لكن من اجل توفير تسهيلات اكثر واختصار الوقت ننوي فتح 3 مكاتب تجارية في كل من مدن دهوك ، السليمانية ، وقضاء سوران ، وربطها الكترونياً بالمكتب الرئيسي في اربيل حيث سيكون بالإمكان انجاز المعاملات الخاصة بالتجار بجهد وتكاليف اقل”.

نوزاد شيخ كامل ، أشار الى انهم عازمون ايضاً على تقديم وتوفير تسهيلات اكبر للمصدرين خاصة وان هناك الآن تقدماً في الإنتاج المحلي من المعامل والمصانع مع التطور الحاصل في القطاع الصناعي حيث بإمكاننا تصدير جملة من منتجاتنا المحلية”.