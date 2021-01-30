وفد كوردستان المفاوض يزور بغداد غداً الأحد

أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، أن وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض سيزور بغداد يوم غد الأحد لاستكمال مباحثاته بصدد موازنة 2021 الاتحادية.

وقالت د. فيان صبري إن المباحثات بصدد مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2021 مستمرة.

وبصدد حصة إقليم كوردستان من الموازنة، قالت فيان صبري، إن «المباحثات بصدد حصة إقليم كوردستان مستمرة، ولهذه الغاية، من المقرر أن يتوجه وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض إلى بغداد، يوم غد الأحد».

وفيما يتعلق بتحديد موعد التصويت على مشروع قانون الموازنة في البرلمان العراقي، أفادت رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني أنه «لم يتم حسم الموعد حتى الآن، لأن المباحثات حول مشروع القانون لا زالت متواصلة».