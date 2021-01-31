ارطغرل وعثمان … القبيلة والدولة

1

للتاريخ وجهان

وجه قذر ومشوه

ووجه طاهر وبهي

التاريخ

صمولة سحرية

من يريد ان يعرف ما جرى تتحرك للخلف

من يريد ان يعرف ما الذي يجري تتحرك للامام

ارطغرل

عثمان

الوجه الجنوبي ليسار التاريخ

2

قبيلة ودولة

رجل وجيش جرار

كيف

حين يكون التاريخ خال من الهمجية

الحضارة تشرق جنوبا ويسارا

ارطغرل

عثمان

الفضيلة والحق

3

فوضوي مخنزر مهووس بحداثة الخرافة

انا في البداية

في النهاية

اما مجنون او درويش

علامات الجنون تتلاشى اشعر بتيار الدروشة ينزلق على رصيف دماغي المصدعة

اطفىء الانوار واحجز تذكرة في يسار الجنوب

اربط الاسلاك والوصلات واشغل جهاز العرض

واشاهد مسلسل المؤسس عثمان

عمل درامي تاريخي ضخم

يحتوي على كلمات لم اقرأ عنها في الكتب

ان كان ما حدث صحيح

فالسلام على ارطغرل وبنوه

4

املك وثيقة صادرة من الجمهورية العراقية وزارة الداخلية مديرية الامن العامة السفر والجنسية

شهادة الجنسية العراقية للمناضلة البطلة التي انجبت طفل شباط صدرت عام 1962 في بغداد

نسخة اصلية مؤرخة ومختومة وموقعة عليها طوابع الدولة العراقية والشعار القاسمي

ما لفت انتباهي في صفحة تفاصيل هوية حاملها

ان الجنسية التي كان عليها الاب قبل نشر قانون الجنسية العراقية لعام 1924

عثماني

وان الجنسية التي كانت عليها الام قبل نشر قانون الجنسية العراقية لعام 1924

عثمانية

انا متسلق مغامرات وفيوزاتي مضروبة

ذات يوم سأقدم مذكرة للسلطات التركية

اطالب بمنحي الجنسية التركية

من يعرف ماذا يوجد بين اوراق التاريخ

5

اسم جد ابي العظيم غريب جدا

اسم مركب عجيب

بحثت كثيرا عن معناه لكن لم اجد سوى المزيد من الصداع

في مكان ما سألت احد ذوي الاختصاص في اللغة

اصيب بالتأتأة والتلعثم

وصلت الى مقايضة مع مخي المصدع

بخصوص الاسم

قلت

ذات يوم سأنطلق في رحلة برية الى شمال الشرق الاوسط القديم وشرق الشرق الاوسط القديم

في مكان ما

سأجد اجداد ابي العظيم

من يعرف ربما اكون وريث مهراجا او امير قبائل

ملحوظة …

فقط في المستندات الحكومية اكتب الاسم في خانة الاسم الرباعي

6

جدي والد المناضلة البطلة التي انجبت طفل شباط

من فطاحل علماء العمادية

رجل دين ولغة

ينحدر من عشيرة اغوات وشيوخ في منطقة هكاري ( اقصى جنوب شرق تركيا )

هنالك مخطوطات تعود لجدي محفوظة في مكتبة كبير مثقفي العائلة الراحل

لست الوحيد الذي يملك هرمون الفكر والادب

المناضلة البطلة التي انجبت طفل شباط كانت قاصة

على يسارها شعراء وكتاب ومؤلفات

لست سوى غصن رفيع من يسار جنوب شجرة سطور ونصوص لها جذور

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب