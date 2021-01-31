افتتاح منفذ حدودي في واسط

أعلنت الإدارة المحلية لمحافظة واسط، السبت، استحصال الموافقات المركزية لفتح منفذ “شهاب” الحدودي مع إيران.

وقال مدير إعلام المحافظة ماجد العتابي، في تصريح صحفي إنه “تم اكساء وتبليط الطريق الرابط بين منفذ الشهابي وناحية شيخ سعد بطول 40 كم ذهاباً وإياباً واصبح جاهزاً لسير المركبات والحافلات الذاهبة والقادمة”.

وأضاف العتابي أن “المنفذ الجديد هو الأقرب الى مدينتي كربلاء والنجف المقدستين”، منوهاً بأنه “يسهم في إيجاد مصادر مالية تضاف الى خزينة المحافظة”.

ولفت مدير اعلام المحافظة، الى أن “المنفذ سيكون مهيأ لاستقبال ألفي شخص يومياً ونحو مليوني شخص خلال المناسبات الدينية، حيث تم تجهيزه بصالات استقبال وكابينات تأشير سمات الدخول وجميع المستلزمات الأخرى المعمول بها في المنافذ الحدودية الأخرى”.