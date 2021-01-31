Posted on by

الشرطة الاتحادية تطيح بعصابة متخصصة بتسليب وسرقة العجلات في بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص من المتهمين بتسليب وسرقة العجلات في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان انه “بعد ورود معلومات دقيقة بوجود 3 أشخاص يقومون بسرقة وتسليب العجلات في منطقة (النهروان) شرق العاصمة بغداد، على الفور تم تشكيل فريق أمني بأمرة آمر اللواء الاول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع مفارز مكافحة إجرام النهروان ضمن قاطع مسؤولية الفوج الأول، تم خلالها القبض على 3 من المتهمين يستقلون عجلة نوع (سورنتو) وضبط بحوزتهم مسدس نوع “برونيك”.

واضافت، “تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close