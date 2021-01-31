اليوم.. طقس ممطر وعواصف رعدية

توقع المتنبئ الجوي، مصطفى الكبيسي، حالة الطقس في الساعات المقبلة، فيما أشار إلى أن العاصمة بغداد ستشهد أمطارا غزيرة أحياناً مع عواصف رعدية.

وكتب الكبيسي، في تدوينة عبر (فيسبوك)، أن “أمطارا متوسطة وغزيرة ستشهدها محافظة السليمانية مع عواصف رعدية قوية، فيما ستشهد العاصمة بغداد أمطارا خفيفة ومتوسطة الشدة وغزيرة أحياناً مع عواصف رعدية قوية”.

وأضاف، أن “مدينة سامراء ومناطق جنوب غرب وشرق محافظة صلاح الدين ستشهد أمطارا خفيفة ومتوسطة الشدة وغزيرة أحياناً مع عواصف رعدية قوية”.

وفيما يخص مناطق جنوب شرق وجنوب غرب محافظة واسط، توقع المتنبئ الجوي ان تشهد “هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة مع عواصف رعدية، في حين تشهد مناطق شمال محافظة الديوانية هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة مع عواصف رعدية”. وفي سياق متصل أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي حالة الطقس الجوية لليوم الاحد.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “الطقس سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً إلى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع في الوسطى وتستقر بالجنوبية، والمنطقة الشمالية سيكون طقسها غائماً مصحوباً بتساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً مع تساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية منها”.